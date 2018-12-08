قائد الامن الوطني الفلسطيني للبنان استقبل وفدا من هيئة فلسطين العربية للإغاثة والتنمية

استقبل قائد الامن الوطني ال​فلسطين​ي في ​لبنان​، وفدا من هيئة فلسطين العربية للإغاثة والتنمية الاهلية في مكتبه في صيدا برئاسة سفير النوايا الحسنة والاعمال الخيرية في الهيئة، نقيب تجار البرادي والاقمشة في ​طرابلس​ السفير طلال صوراني، بحضور مسؤول العلاقات العامة والاعلام في الامن الوطني المقدم ​عصام الحلبي​. وناقش المجتمعون الاوضاع الحياتية في ​المخيمات الفلسطينية​ وسبل التعاون بين الهيئة والمجتمع الاهلي الفلسطيني عبر وبمباركة الأطر الرسمية الفلسطينية.

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