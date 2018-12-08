وزير داخلية فرنسا: 118 مصابا من المتظاهرين و17 من عناصر الأمن خلال احتجاجات "السترات الصفراء"

أعلن وزير الداخلية الفرنسية ​كريستوف كاستانير​ "إصابة 118 من المتظاهرين و17 من قوات الأمن خلال ​احتجاجات​ "السترات الصفراء"، مبيّنًا أنّ "التظاهرات تحت السيطرة الآن". وأكّد في مؤتمر صحافي أنّ "​العنف​ الّذي وقع غير مقبول ولكن يمكن احتواءه"، لافتًا إلى "توقيف 1350 متظاهرًا في كلّ أرجاء البلاد منهم 974 قيد الاحتجاز الاحتياطي".

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