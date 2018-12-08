الأمن يضبط المتهمين ‏‫بسرقة 900 ألف جنيها من صاحب مصنع في منطقة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام في القبض على عاطلين لسرقهما حقيبة بداخلها 900 ألف جنيهًا من سيارة صاحب مصنع أمام جهاز مدينة بدر

تلقى قسم شرطة بدر، بلاغًا من صاحب مصنع رخام يفيد اكتشافه كسر زجاج سيارته، وسرقة مبلغ مالي قدره 900 ألف جنيهًا حال توقفها أمام جهاز مدينة بدر.

تشكل فريق بحث جنائي ضمن ضباطًا بقطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، والإدارة العامة لمباحث القاهرة، حيث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمود.أ.ع"، عاطل، و"فتحى.ع"، عاطل، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية.

أُلقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وقررا بتتبعهما للمجنى عليه عقب خروجه من فرع أحد البنوك وبحوزته حقيبة بداخلها المبلغ المالي وتركه السيارة بمحل الواقعة، وقام الأول بكسر زجاج السيارة، واستوليا على المبلغ وهربا، وأرشدا عن ضبط سيارتين ملاكي إحداهما مُستخدمة في ارتكاب الواقعة، والأخرى قام الأول بشرائها من متحصلات السرقة، وإيداع باقي المبلغ في أحد البنوك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.