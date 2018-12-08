وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسؤول أوروبي توسيع مجالات التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، مع مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي كريستوس ستيليانيدس سُبل توسيع مجالات التعاون المتنامية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الصفدي وستيليانديس شددا على أهمية الشراكة الأردنية الأوروبية وضرورة تطويرها في المجالات كافة.

وثمن المسؤول الأوروبي الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والنموذج المتميز الذي قدمته لاستضافة اللاجئين السوريين، وقال إن الاتحاد الأوروبي يعتبر الأردن شريكا رئيسا في المنطقة، ويرى فيه واحة للأمن والاستقرار، وسيستمر بدعم المملكة عبر برامج التعاون والشراكة المتعددة.

وأكد الصفدي أن الأردن يثمن شراكته الفاعلة والمهمة مع الاتحاد الأوروبي وحرصه على تعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحاد، ودعمه للمملكة، لاسيما الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد للمساعدة في تحمل عبء اللجوء السوري.

وعرض الصفدي والمفوض الأوروبي خلال اللقاء التطورات الإقليمية وتبعاتها على المملكة والاتحاد الأوروبي، والمستجدات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد الصفدي أن تحقيق الهدف المشترك في بناء الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي لا يتم إلا من خلال إنهاء الاحتلال وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وثمن وزير الخارجية الموقف الأوروبي الداعم لحل الدولتين وأهمية الدور الأوروبي لإيجاد أفق سياسي يخرج العملية السلمية من حالة الجمود الخطرة.

ودعا وزير الخارجية إلى استمرار المجتمع الدولي بالتزاماته إزاء اللاجئين السوريين، محذرا في الوقت نفسه من مخاطر تراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المضيفة لهم، مشيرا إلى أهمية توفير الدعم الكافي للمملكة لمساعدتها على تحمل عبء تلبية احتياجات مليون وثلاثمائة ألف سوري يتواجد نحو 90 % منهم خارج مخيمات اللجوء.