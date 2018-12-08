محتجو "السترات الصفراء" في فرنسا يطالبون بوقف اقتطاعات الرواتب التقاعدية

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس (أ ش أ)

أفادت قناة "العربية" الإخبارية بأن محتجي "السترات الصفراء" في فرنسا طالبوا بوقف اقتطاعات الرواتب التقاعدية.

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الفرنسية، أن أعداد المتظاهرين المعتقلين من حركة السترات الصفراء ارتفعت في وقت باتت المواجهات بين الطرفين على شكل كر وفر في العاصمة باريس التي تحولت إلى مدينة أشباح في وقت يفترض أن تعج بالمتسوقين.

وأعلن نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، أن نحو 31 ألف شخص شاركوا في مظاهرات حركة "السترات الصفراء" في أنحاء فرنسا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الموقوفين إلى 700.

وكانت إحصائيات سابقة تحدثت عن توقيف 615 شخصا مع اندلاع المواجهات جرى وضع نحو 200 منهم قيد الحبس الاحتياطي.

وأضرم متظاهرو "السترات الصفراء" في فرنسا النيران في عدد من السيارات الموجودة في محيط التظاهرات المندلعة حاليا في وسط العاصمة باريس.