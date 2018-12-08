أردوغان ينتقد استخدام "القوة المفرطة" ضد متظاهري "السترات الصفراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول (د ب أ)

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن قلقه بشأن احتجاجات "السترات الصفراء" التي تنطلق ببعض المدن الأوروبية، وقال إنه يرفض استخدام "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين.

وقال أردوغان إن "مشاهد الفوضى" تُظهر أن أوروبا "فشلت في اختبار الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية"، مضيفا أن الشرطة تتدخل "بأقسى شكل من الأشكال" في باريس وغيرها.

وكانت الحركة الاحتجاجية، التي أطلقت شرارتها زيادات مخطط لها بضرائب الوقود في باريس، قد امتدت إلى بلجيكا وهولندا في أسبوعها الثالث. وتم احتجاز عشرات الأشخاص بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأفاد أردوغان أمام أنصاره في اسطنبول: "أولئك الذين حرضوا ضد (الحركات) المناهضة للهجرة والإسلام لصالح الشعبوية السياسية، قد وقعوا في شراكهم".

وأضاف: "جدران الأمن والرفاهية لا تهتز بالمهاجرين أو المسلمين، ولكن بمواطني (أوروبا) نفسها".

ومضى في اتهام بعض الدول الأوروبية بأنها ظلت صامتة تجاه المحاولة الانقلابية الفاشلة لعام 2016 من جانب فصيل في الجيش التركي، دون أن يحدد دولة معينة.