"لامس مناطق حساسة في جسمي".. امرأة تتهم طبيبًا بالتحرش بها داخل عيادته بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

حرّرت امرأة في محافظة المنيا، محضر شرطة، اليوم السبت، اتهمت فيه طبيب عظام بالتحرش بها جنسيًا أثناء توقيع الكشف الطبي عليها داخل عيادته، في مدينة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

تتلخص الواقعة في اتهام السيدة ن. ص." 29 سنة، ربة منزل، ومُقيمة في مدينة المنيا لطبيب العظام "أ. م." بالتحرش بها جنسيًا وملامسة مناطق حساسة في جسدها، أثناء توقيع الكشف الطبي عليها داخل عيادته الخاصة.

قالت ربة المنزل في البلاغ الذي تلقى به اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، قصتي بدأت بشعوري بألم في ذراعي فتوجهت إلى طبيب شهير في المنيا، وأثناء قيامه بالكشف تحرش بي جنسيًا بملامسة أجزاء حساسة بجسمي أكثر من مرة، فحاولت إظهار غضبي إلا أنه كرر ذلك، الأمر الذي دفعني للاستغاثة داخل غرفة الكشف الطبي، واتصلنا بالنجدة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 12421 لسنة 2018 جنح قسم شرطة المنيا، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.