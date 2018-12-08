حزب اليسار الألماني يعلن تضامنه مع "السترات الصفراء" في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (أ ش أ)

أعلنت قيادة حزب اليسار الألماني، تضامنها مع مظاهرات حركة "السترات الصفراء" في المدن الفرنسية.

وأعرب الحزب عن تفهمه للحركة في فرنسا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار التضامن خلال اجتماع لمجلس رئاسة الحزب اليوم السبت.

وأوضح الحزب أن احتجاجات "السترات الصفراء" ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبررة.

وقال الحزب: "نرى في اتساع المقاومة الاجتماعية تشجيعا لألمانيا أيضا".

وتصاعدت حدة احتجاجات "السترات الصفراء" اليوم السبت، وتسببت في شلل تام للعاصمة الفرنسية باريس التي تشهد هي والعديد من المدن الفرنسية حتى الآن اشتباكات بين قوات الشرطة ومحتجين أصيب على إثرها العشرات وتم اعتقال المئات في مظاهرات غير مسبوقة لم تحدث في فرنسا منذ عام 1969.