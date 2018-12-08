انت الان تتابع طوارئ في الري بسبب ارتفاع منسوبي «الأحمر والمتوسط» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ م

أصدرت وزارة الري ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ العديد من الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى ومجابهة حالات الطوارئ على مستوى شواطئ الجمهورية وخاصة شواطئ البحر المتوسط بمختلف الإدارات العامة للتنفيذ التابعة للهيئة خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام وما يصاحبها من حدوث نوات شديدة وذلك من خلال غرف عمليات على مستوى الإدارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة تغطي شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات «مركزية» بالمركز الرئيسي للهيئة.

وحسب تقرير لوزارة الري، فإن هذه الإجراءات تستهدف المتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقي أي إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، مع عمل التنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة موضحا انه يتم التنسيق والتواصل أول بأول بين مديري العموم ورؤساء الإدارات المركزية مع المتابعة الجيدة