مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بالعاشر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٨ م

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، فيما أصيب 5 آخرين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر تصادم سيارتين «ملاكي» بطريق «العاشر من رمضان – الروبيكي» بالقُرب من شركة «سيراميكا كليوباترا» بالعاشر من رمضان. تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد المدير لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارتين «ملاكي» بطريق «العاشر من رمضان – الروبيكي» بالقُرب من شركة «سيراميكا كليوباترا» بالعاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى «التأمين الصحي» بالعاشر من رمضان، تحت تصرف النيابة العامة. وسجلت حوادث الطرق خلال عام 2017 نحو 7 آلاف و370 حالة وفاة، 52.2% منها من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما