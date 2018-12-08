يونايتد يعود للانتصارات برباعية في شباك فولهام

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٨ م
حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على نظيره فولها باربعة اهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب استاد "أولد ترافورد"، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي الشياطين الحمر سلسلة النتائج السلبية له في البريميرليج، حيث فشل في تحقيق أي فوز خلال اخر 4 مباريات، ولم يحقق أي فوز في الدوري منذ يوم 3 نوفمبر الماضي، بالتحديد منذ 35 يوما أمام بورنموث في الجولة الـ11، ويعد هذا الفوز هو رقم 50 للمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.
تقدم أشلي يونج ليونايتد في الدقيقة 13، وأضاف الإسباني خوان ماتا الهدف الثاني في الدقيقة 28، وعزز روميلو لوكاكو تقدم الشياطين الحمر بهدف ثالث في الدقيقة 42 بعد تمريرة رائعة من ماتا، وحصل فولام على ركلة جزاء في الدقيقة 67 سجل منها بوباكار كامارا هدف فريقه الوحيد في المباراة، واختتم ماركوس راشفورد الرباعية
بهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 26 نقطة ويرتقي إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فولهام عند النقطة 9 في المركز الأخير.
وفي نفس الجولة حقق فريق بيرنلي الفوز على برايتون بهدف دون رد، سجله جيمس تاركوفسكي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تيرف مور، الفوز رفع رصيد بيرنلي إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد برايتون عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.
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