انت الان تتابع الأهلي يعلن سبب استبعاد أزارو من مواجهة الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٥ م

كشف محمد يوسف المدير الفني المؤقت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبب وراء استبعاد المغربي وليد أزارو من قائمة الفريق الأحمر لمباراة طلائع الجيش غدا. وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "اللاعب اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، وفضلنا عدم ضمه لقائمة المباراة خوفا من تفاقم الإصابة". وتم استبعاد كل من :- وليد أزارو - ساليف كوليبالي - حسام عاشور - صلاح محسن - أحمد فتحي للإصابة بينما استبعد أكرم توفيق - ميدو جابر - صبري رحيل لوجهة نظر فنية.

وكان يوسف ضم كلا من: شريف إكرامي وعلي لطفي في حراسة المرمى. في خط الدفاع: أيمن أشرف - باسم علي - محمد هاني - أحمد علاء - سعد سمير. في خط الوسط: وليد سليمان - هشام محمد - مؤمن زكريا - أحمد حمودي - عمرو السولية - أحمد حمدي - أحمد الشيخ - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - إسلام محارب - محمد شريف. في خط الهجوم: