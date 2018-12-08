انت الان تتابع كيف علقت صحف إنجلترا على «هاتريك» صلاح في بورنموث؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ارتقى النجم محمد صلاح إلى صدارة هدافي بريميرليج للموسم الجاري، بالتساوي مع الجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال برصيد عشر أهداف لكل منهما.

واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، تألقه بتسجيله ثلاثة أهداف في شباك بورنموث، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب فيتنس فيرست، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، ويتصدر فريق "الريدز" جدول ترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، وظل بورنموث، في المركز السابع برصيد 23 نقطة، بعد نهاية المواجهة سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على أداء الفرعون المصري.

أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية عن أداء صلاح أمام بورنموث ديلي ميل "صلاح يقود ليفربول وكلوب للقمة".. بهذه الكلمات عنونت الحصيفة الإنجليزية، التي تحدثت عن ثلاثية النجم المصري، قائلة :"أهداف صلاح ساهمت في وصول كلوب وليفربول لقمة الدوري.. رغم الأهداف الثلاثة الذي سجلها مو إلا أن كلوب قرر الدفع

"صلاح يقود ليفربول وكلوب للقمة".. بهذه الكلمات عنونت الحصيفة الإنجليزية، التي تحدثت عن ثلاثية النجم المصري، قائلة :"أهداف صلاح ساهمت في وصول كلوب وليفربول لقمة الدوري.. رغم الأهداف الثلاثة الذي سجلها مو إلا أن كلوب قرر الدفع بساديو ماني للاستفادة من خدماته خلال النصف الثاني من المباراة"."صلاح الهداف يقود ليفربول للقمة".. هكذا ذكرت الصحيفة أن صلاح نجح في تقديم أداء لافت خلال مباراة فريقه ليفربول أمام بورنموث بعدما سجل ثلاثة أهداف في مباراة انتهت نتيجتها برباعية دون رد للريدز، مضيفة أن نجم الفراعنة أصبح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف ليعود لقمة الترتيب بعدما نجح الموسم الماضي في الحصول على جائزة هداف بريميرليج.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح دعّم مدربه يورجن كلوب خاصة أن الفريق أمامه العديد من التحديات سواء محليًا أو أوروبيًا حيث سيخوض الريدز مباراة مرتقبة أمام نابولي بدوري الأبطال ومانشستر يونايتد في الدوري.

"صلاح البطل يسجل هاتريك".. هكذا تحدثت الصحيفة الإنجليزية، التي أكدت أن صلاح تمكن من استعادة نغمة تسجيل الأهداف مجددًا بتسجيله ثلاثة أهداف لصالح ليفربول، ووصفت صلاح بـ"البطل"، رغم أن هدفه الأول يوجد به حالة شك بأنه متسلل.

"مستوى صلاح لم يكن صدفة".. قالت الصحيفة إن مستوى صلاح في الموسم الماضي مع ليفربول لم يكن صدفة بعد المستويات التي يقدمها خلال الموسم الحالي مع الريدز، مضيفة أن صلاح أظهر للجميع مرة أخرى أنه من الهدافين الكبار في العالم.

وتجاوز محمد صلاح عدد أهداف فيليب كوتينيو نجم وسط ليفربول السابق، بعدما أحرز 56 هدفًا بقميص الريدز، في الوقت الذي أحرز فيه البرازيلي 54 هدفًا خلال 201 مباراة، كما بات أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل +40 هدفًا، حيث احتاج 52 مباراة، متفوقًا على الإسباني فيرناندو توريس الذي احتاج 60 مباراة ليسجل 40 هدفًا.

وأصبح صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل هاتريك خارج ملعبه في بريميرليج، منذ الأورجواياني لويس سواريز (ضد كارديف في مارس 2014)، واللاعب رقم 50 في تاريخ الريدز خلال بالمسابقة، وبات هذا الهاتريك هو الثاني لصلاح مع الريدز بعدما زار شباك واتفورد الموسم الماضي بأربعة أهداف، والرابع خلال مسيرته بعد تسجيل ثلاثة أهداف مع المنتخب أمام زيمبابوي عام 2013، ومع روما أمام بولونيا 2016.

محمد صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية أمام بورنموث، رافعًا رصيده إلى خمسة أهداف أمام هذا الفريق، وفي خلال موسم ونصف فقط، عادل رقم ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول مع الريدز طوال مسيرته، إذ أحرز كلاهما ثلاثيتين (2 هاتريك) في الدوري الإنجليزي.

-وسجل صلاح في 8 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر، كما افتتح الفرعون التسجيل في 7 مباريات في بريميرليج بالموسم الجاري، أكثر من أي لاعب آخر أيضًا، كما أصبح أكثر لاعب تسجيلا مع ليفربول في بريميرليج تحت قيادة يورجن كلوب، حيث أحرز 42 هدفًا من أصل 122 مباراة للمدرب الألماني.

وساهم الدولي المصري في 77 هدفًا خلال 74 مباراة مع ليفربول خلال جميع المسابقات منذ انضمامه للريدز قادمًا من روما قبل انطلاق الموسم الماضي، حيث سجل حتى الآن 56 هدفًا وصنع 21 آخرين، بواقع 42 هدفًا في الدوري الإنجليزي، و13 في دوري أبطال أوروبا، وهدف في كأس الرابطة.