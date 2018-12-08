انت الان تتابع دورتموند يواصل تربعه على الصدارة و بايرن ينتفض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٢ م

واصل فريق بوروسيا دورتموند تألقه في دوري الدرجة الأولى الألماني، وحقق الفوز على نظيره شالكة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب فيلتينس أرينا، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة، من منافسات البوندسليجا، ليغرد منفردًا في الصدارة برصيد 36 نقطة بدون أي خسارة، بينما توقف شالكه عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر. فيما عاد بايرن ميونخ لطريق الانتصارات عبر بوابة نورنبيرغ، زيرفع رصيده إلى 27 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتًا.

تقدم توماس ديلوني للضيوف بالهدف الأول في الدقيقة السابعة، ليصبح أسرع أهداف ديربي الرور منذ عام 1999، وأدرك دانييل كاليجوري هدف التعادل لشالكة في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، احتسبت بعد اللجوء لتقنية الفيديو، وسجل جادون سانشو هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة الرابعة والسبعين. واكتسح بايرن ميونخ ضيفه نورنبرج