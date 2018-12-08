انت الان تتابع السيسي: إفريقيا مستقبل الاقتصاد العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٠ م

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبه بضيوف منتدى "إفريقيا 2018" في مدينة شرم الشيخ، مؤكدا أن الحضور هم مستقبل القارة الشابة، وأن إفريقيا هي مستقبل الاقتصاد العالمي وريادة الأعمال. وأضاف الرئيس، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "إفريقيا 2018"، أن مصر أسست أول مركز إقليمي لدعم الشركات الناشئة. وأكد السيسي، أن المنتدى يعد إحدى قنوات التواصل وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، مضيفا أنه تحتم علينا التحديات العالمية الحالية تنمية ريادة الأعمال في إفريقيا.

بدأت جلسة "شباب رواد الأعمال بإفريقيا"، منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وانطلقت فعاليات مؤتمر "إفريقيا 2018"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، في نسخته الثالثة، اليوم السبت، تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي