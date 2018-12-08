الان تتابع عاجل .. باريس .. 56 جريحا بينهم 3 من الشرطة في احتجاجات #السترات_الصفر .. و العالم يترقب كلمة ماكرون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاتف بدون إطار قادم من سامسونج بالفيديو: أول تطبيق لمواجهة التحرش الجنسي في النقل العام عطل بـ”فيسبوك” يمنع الدخول أو تغيير كلمة المرور السماح للشرطة والاستخبارات بالوصول لرسائل الواتس آب المشفرة

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