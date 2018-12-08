الان تتابع روحاني يهدد الغرب بطوفان من المخدرات واللاجئين والقنابل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني الغرب بـ”طوفان” من المخدرات واللاجئين والقنابل في خطاب بثه التلفزيون الرسمي يوم السبت 8 ديسمبر حسب ما نقلته رويترز.

وقال: “أحذر أولئك الذين يفرضون عقوبات بأن قدرة إيران على محاربة المخدرات والإرهاب ستتأثر. لن تكون في مأمن من طوفان من المخدرات وطالبي اللجوء والقنابل والإرهاب”.

وتشترك إيران في الحدود مع أفغانستان، أكبر منتج للأفيون.

وقال روحاني إن العقوبات الأمريكية على إيران ستضعف قدرة إيران على مكافحة تهريب المخدرات والعمل المزعوم لمكافحة الإرهاب.

ووصف روحاني خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بأنه “إرهاب اقتصادي”.

وفرضت العقوبات الأمريكية على قطاعي المال والطاقة والملاحة الإيرانية بداية من نوفمبر بعد انتهاء فترة الانتظار التي دامت ستة أشهر منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وجاءت العقوبات بالقوة وسط تزايد الاضطرابات المدنية في إيران بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

هدد روحاني يوم الثلاثاء 4 ديسمبر بمنع مضيق هرمز ومنع دول الخليج من تصدير النفط إذا أوقفت العقوبات صادرات النفط الإيرانية.