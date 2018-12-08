ترامب يعلن تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسا لهيئة الأركان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، تعيين قائد سلاح البرّ الجنرال مارك ميلي رئيسا لهيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة، خلفا للجنرال جو دانفورد الذي سيتقاعد العام المقبل.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر: "يسرّني أن أعلن تسمية الجنرال ذي النجوم الأربعة مارك ميلي، رئيس أركان سلاح البر الأمريكي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة خلفا للجنرال جو دانفورد الذي سيتقاعد".

وأضاف في تغريدة ثانية: "أنا ممتن لهذين الرجلين الرائعين على الخدمات التي قدماها لبلادنا".

وأنهى ترامب تغريدته الثانية بعبارة "موعد التسليم والتسلم سيُحدَّد لاحقا".

يذكر أن الجنرال ميلي (60 عاما) ضابط لامع، تخرج في جامعة برينستون، وشارك في حروب عديدة ولا سيما في العراق وأفغانستان، ومن المقرر أن يتقاعد الجنرال دانفورد في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن وزير الدفاع جيم ماتيس كان يفضل جنرالا آخر لتولي هيئة رئاسة الأركان هو قائد سلاح الجو الجنرال ديفيد جولدفاين، وذلك انطلاقا من القاعدة المُتَّبعة في البنتاجون والقائمة على مبدأ المداورة بين قادة مختلف أسلحة الجيش في تبوؤ أعلى منصب عسكري في البلاد، والذي لم يتبوأه أي قائد لسلاح الجو منذ 2005.

وترامب، الذي التقى الجنرالين ميلي وجولدفاين، فضّل على ما يبدو شخصية الأول الميّالة للمزاح وللاستشهاد بالتاريخ على شخصية الثاني المعروف برجاحة عقله وبشعبيته الكبيرة في صفوف ضباط سلاح الجو وعناصره.

وكان ترامب لمّح، الجمعة، إلى أنه سيكشف اسم رئيس الأركان الجديد خلال المباراة السنوية في كرة القدم الأمريكية بين فريقي الجيش والبحرية، السبت، في فيلادلفيا.

والمباراة بين سلاحي الجيش والبحرية تقام سنويا وتتواجه فيها أكاديمية وست بوينت العسكرية العريقة مع أكاديمية أنابوليس البحرية، وذلك في إطار دوري الجامعات في كرة القدم الأمريكية. وتلقى هذه المباراة نسبة مشاهدة عالية، وغالبا ما يحضرها رئيس البلاد.