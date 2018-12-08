المكسيكية فانيسا بونز دي ليون تخطف لقب ملكة جمال العالم 2018

فازت المكسيكية «فانيسا بونز دي ليون»، بلقب ملكة جمال العالم 2018، لتكون الملكة رقم 68.

وجاء في تغريدة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للمسابقة التي أقيمت في جزيرة هاينان الصينية: «لدينا ملكة جمال عالم جديدة.. حصلت المكسيكية فانيسا بونز دي ليون على لقب ملكة جمال العالم رقم 68».

ويشار إلى أن مسابقة “ملكة جمال العالم” ظهرت في المملكة المتحدة في عام 1951، وحصدت الروسية يوليا كوروشكينا اللقب عام 1992، بينما كسينيا سوخينوفا في عام 2008.

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