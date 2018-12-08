سفارات ووزارات خارجية لعدة دول حذرت من السفر لباريس

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أعلنت قناة (فرانس 24)، أن سفارات ووزارات خارجية لعدة دول أصدرت تحذيرات لمواطنيها من السفر لباريس بسبب التظاهرات وأعمال العنف التي تجري هناك.

وأوضحت القناة الفرنسية اليوم، السبت، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا حذرت مواطنيها من السفر إلى العاصمة الفرنسية (باريس) في ظل تصاعد التوترات بين قوات الشرطة ومتظاهري “السترات الصفراء”

وأشارت إلى ارتفاع أعداد المعتقلين في باريس حتى الآن إلى 514 شخصا مع وضع 272 شخصا قيد الاحتجاز.

وكانت السلطات الفرنسية قد نشرت نحو 89 ألفا من أفراد الأمن في أنحاء فرنسا، منهم 8 آلاف في العاصمة باريس وحدها وذلك في إطار تدابير أمنية استثنائية لضمان سلامة المشاركين في التظاهرات ولمواجهة أي أعمال عنف محتملة، كما تم إغلاق المتاحف والأماكن السياحية والمتاجر والكثير من محطات المترو في باريس اليوم.

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