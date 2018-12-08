شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رياض عبد الستار: فرز المستحقين نقطة ضرورية لوصول الدعم لمن يستحقونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رياض عبد الستار، ضرورة أن تتم متابعة وصول الدعم إلى المستحقين من خلال قاعدة بيانات واضحة يتم فيها توضيح الفئات التى تستحق الدعم من قبل الحكومة والفئات التى لا تستحق الدعم.

وقال النائب رياض عبد الستار، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن فرز المستحقين وغير المستحقين للدعم هى نقطة ضرورية وأساسية من أجل ضمان وصول الدعم لمن يستحقونه، والتقليل من الأخطاء التى قد تحدث فى هذا الأمر.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أشاد بالجهد غير المسبوق الذى يتم بذله فيما يتعلق بتنقية بطاقات الدعم التموينى والخبز، الذى أثمر عن حذف الأسماء المكررة، والوفيات، وغيرهم ممن لا يستحقون الدعم.