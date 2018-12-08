يلدريم: تركيا وإيران وروسيا تعتزم مواصلة التعاون بقضايا المنطقة

أكد رئيس ​البرلمان التركي​ بن علي يلدريم، عزم بلاده و​إيران​ و​روسيا​ مواصلة التعاون من أجل حل قضايا المنطقة، مشدداً على "ضرورة وجود تنسيق بين الدول في ​مكافحة الإرهاب​، قائلاً: إن الدول التي تدفع ثمن مكافحة الإرهاب هي دول المنطقة"، مشيراً إلى "أهمية توحيد المصطلحات والخطاب من أجل النجاح في مكافحة الإرهاب".

وأوضح يلدريم أنّ "الدول المشاركة في المؤتمر تتشارك الجغرافيا ذاتها"، قائلاً: "مبدأنا يقوم على "أحيي الإنسان لتحيا الدولة".