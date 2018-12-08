لوبان: على ماكرون اتخاذ إجراءات قوية وفورية للاستجابة لمعاناة متظاهري السترات الصفراء

طالبت زعيمة ​اليمين الفرنسي​ المتطرّف ​مارين لوبان​، الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ بـ"اتخاذ إجراءات قوية وفورية للاستجابة لمعاناة متظاهري "السترات الصفراء"".

وركّزت على هامش لقاء مع الحزب القومي الفلمنكي "فلامس بيلانغ" حول الميثاق العالمي للهجرة، على أنّ "على ماكرون أن يدرك حجم المعاناة الاجتماعية، وأنّ ردّه لا يمكنه أن يكون أمنيًّا فقط".

وكان قد تظاهر السبت عشرات الآلاف من حركة "السترات الصفراء" في تحرّك احتجاجي جديد شهدته ​فرنسا​، حيث جرت تجمعات عديدة في المناطق، فيما شهدت ​باريس​ مواجهات استدعت تدخّل الآليات المصفّحة. أعلنت ​الشرطة الفرنسية​ أنّ حصيلة التوقيفات في مختلف أنحاء البلاد بلغت نحو ألف موقوف.