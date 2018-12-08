لفت وزير الخارجية اليمني ​خالد اليماني​ إلى أن "مطار عدن سيكون المطار الرئيسي في البلاد"، مشيراً إلى أنه "يجب أن تكون السيطرة على ميناء ​الحديدة​ للحكومة الشرعية"، مؤكداً أن "ميناء الحديدة جزء من سيادة اليمن ونقبل تنسيقا إداريا مع الأمم المتحدة".

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني: مطار عدن سيكون المطار الرئيسي في البلاد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .