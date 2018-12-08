صحيفة قطرية: هل سيحضر أمير قطر تميم بن حمد قمة الرياض غداً؟

نشرت صحيفة "بوابة الشروق" القطرية مقالة تحت عنوان "هل سيحضر ​أمير قطر​ تميم بن حمد قمة ​الرياض​ غداً؟" تحدثت عن احتمالات مشاركة أمير قطر، في ​قمة الرياض​ غدا، مشيرةً إلى أن "كل الدلائل تشير إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لن يكون على رأس الوفد القطري في قمة الرياض غدا، وكلام كثير بأن قطر لن تحضر أصلا، وإن حضرت فسيكون حضورها برتوكوليا لا أكثر ولا أقل".

وأشارت إلى أن "أسئلة تتردد على ألسنة القطريين والخليجيين والعرب، حول القمة الخليجية في الرياض، وعن الحضور القطري"، مؤكدةً أن "الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بعث برسالة خطية لأمير قطر يدعوه فيها للمشاركة في أعمال القمة"، لافتةً إلى أن "كثيرا من المراقبين رأوا في هذه التحركات ​السعودية​، أن الهدف منها استمالة القيادة القطرية بعد عام ونصف العام من الحصار".