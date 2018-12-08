ترامب: ممثلو الادعاء لم يتوصلوا لدليل على التواطؤ مع روسيا بانتخابات 2016 الرئاسية

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أن "ممثلي الادعاء لم يتوصلوا إلى دليل على التواطؤ مع ​روسيا​ رغم إجراء تحقيق طويل ومكلف لبحث اتهامات بتدخل ​موسكو​ في حملته الانتخابية عام 2016".

من جهة أخرى، أعلن ترامب عن "تعيين الجنرال مارك ميلي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس أركان الجيش الاميركي، رئيساً لهيئة الأركان الأميركية المشتركة، في موعد سيتم تحديده لاحقا.