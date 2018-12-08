أبي اللمع دعا إلى العمل على إعادة مستوى المدارس الرسمية الى مجده

دعا عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" ​أدي أبي اللمع​ الى "العمل على إعادة مستوى ​المدارس الرسمية​ الى مجده والمحافظة عليه"، مشيراً إلى أن "تاريخ المدرسة الرسمية في ​لبنان​ و​المتن​ تحديدا مشهود له بتخريج افضل رجالات البلاد".

وخلال المؤتمر التربوي الأول بعنوان "المدرسة الرسمية نحو الأفضل"، والذي عقد في قاعة ​بلدية الجديدة​ ​البوشرية​ السد بدعوة من جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن، طالب أبي اللمع بـ:تعزيز التربية المدنية والوطنية فيها كي يتمكن ​الطلاب​ من اختيار مستقبلهم السياسي على أساس وطني واضح"، مشيداً بـ"مستوى كليات ​الجامعة اللبنانية​ التي لها فروع عدة في المتن والتي يقصدها الطلاب لهذا السبب ولتلبيتها طلب سوق العمل من خلال الاختصاصات التي توفرها".