أبي اللمع دعا إلى العمل على إعادة مستوى المدارس الرسمية الى مجده

دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" أدي أبي اللمع الى "العمل على إعادة مستوى المدارس الرسمية الى مجده والمحافظة عليه"، مشيراً إلى أن "تاريخ المدرسة الرسمية في لبنان والمتن تحديدا مشهود له بتخريج افضل رجالات البلاد".
وخلال المؤتمر التربوي الأول بعنوان "المدرسة الرسمية نحو الأفضل"، والذي عقد في قاعة بلدية الجديدة البوشرية السد بدعوة من جمعية أصدقاء المدرسة الرسمية في المتن، طالب أبي اللمع بـ:تعزيز التربية المدنية والوطنية فيها كي يتمكن الطلاب من اختيار مستقبلهم السياسي على أساس وطني واضح"، مشيداً بـ"مستوى كليات الجامعة اللبنانية التي لها فروع عدة في المتن والتي يقصدها الطلاب لهذا السبب ولتلبيتها طلب سوق العمل من خلال الاختصاصات التي توفرها".
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