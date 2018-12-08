الموسوي: عجز الموازنة ليس بسبب السلسلة إنما بسبب التوظيفات بعد إقرارها

شدّد عضو "​كتلة الوفاء للمقاومة​" النائب ​نواف الموسوي​، على أنّ ""​حزب الله​" يعارض أي توظيف خارج مباريات ​مجلس الخدمة المدنية​، وحتّى أنّنا نمتنع عن توظيف مناصرينا في القطاع العام، التزامًا منّا بقرار الحكومة بتجميد التوظيف".

ولفت في تصريح إلى أنّ "الحملة الّتي يقودها البعض، بهدف القول إنّ العجز في ​الموازنة​ سببه إقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​، ملفّقة، فالرواتب الإضافية هي نتيجة التوظيف، الّذي تلى إقرار قانون السلسلة وليس الّذي سبقه"، مركّزًا على أنّ "بالتالي، معالجة العجز لا تكون من خلال المساس بحقوق الموظفين المكتسبة في قانون السلسلة".

وأكّد الموسوي أنّ "معظم التوظيفات حصلت في ​وزارة الإتصالات​، والأرقام الموجودة في ​وزارة المال​ تؤكّد التجاوزات الّتي قام بها وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​جمال الجراح​".

وبيّن أنّ ""الحزب" يتّجه إلى تفعيل كلّ الهيئات الرقابية في الدولة، لما تشكّله من حجر أساس في هيكل ​محاربة الفساد​، والعمل بدأ على صعيد 3 هيئات هي: إدارة المناقصات، الهئية العليا للتأديب، والهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​".