الجيش: توقيف شخصين في الشياح بجرم ترويج المخدرات وتوزيعها وضبط كمية كبيرة منها

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "نتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ بتاريخه في محلة ​الشياح​ - شارع معوض، المواطن "م. خ" والفلسطيني "ب. إ"، بجرم ترويج ​المخدرات​ وتوزيعها".

وأوضخت في بلاغ "أنّها ضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من أنواع مختلفة منها (باز ​الكوكايين​، كوكايين... إلخ)، ومبلغًا من المال"، لافتةً إلى أنّ "التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص".