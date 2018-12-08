الجيش: توقيف شخصين في الشياح بجرم ترويج المخدرات وتوزيعها وضبط كمية كبيرة منها

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "نتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخه في محلة الشياح - شارع معوض، المواطن "م. خ" والفلسطيني "ب. إ"، بجرم ترويج المخدرات وتوزيعها".
وأوضخت في بلاغ "أنّها ضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من أنواع مختلفة منها (باز الكوكايين، كوكايين... إلخ)، ومبلغًا من المال"، لافتةً إلى أنّ "التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص".
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