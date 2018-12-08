نجم محذّرا: إذا اعتذر الحريري فنحن سنذهب إلى المجهول

أكّد رئيس ​لجنة الأشغال العامة​ والنقل والطاقة والمياه النائب ​نزيه نجم​، أنّ "رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ يتابع ملف طوفان ​الرملة البيضاء​ ويسألنا باستمرار عن مساره، وأنّ اللجنة اتّخذت توصيات وقرارات ونحن ننتظر ما سيصدر عن القضاء ليُبنى على الشيء مقتضاه".

ولفت خلال مشاركته في مؤتمر "إنماء ​بيروت​ بدورة الخريف" الّذي عقد برعاية الحريري، للبحث في قضايا العاصمة السياسية والإنمائية والخدماتية، إلى أنّ "في ما خصّ موضوع ​الكهرباء​، فإنّ هذا الملف اتّخذت بشأنه قرارات وتوصيات لتحسينه، والقطاع يحتاج لتحسين الواقع الفني فيه و​محاربة الفساد​ وتعديل التعرفة بعد تأمين ​التيار الكهربائي​ 24/24"، مبيّنًا "أنّنا في لجنة الأشغال وبتوجيه من الحريري سنعقد اجتماعين في الأسبوع لمعالجة كلّ الملفات".

وشدّد نجم، على أنّ "في الموضوع السياسي، إنّنا نحذّر أنّه إذا اعتذر الحريري فنحن سنذهب إلى المجهول".