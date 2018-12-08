سليم جريصاتي: لعدم تحويل أزمة الحكومة إلى أزمة نظام

توجه وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​ في حديث تلفزيوني إلى من ينتقد ما يقوم به ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بشان ​الحكومة​، متسائلا"أين دخل رئيس الجمهورية ميشال عون إلى دائرة اختصاص رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​؟"، متمنياً على رؤساء الحكومات السابقين "أن لا يتحدثوا عن لسان الحريري، لأنه صاحب العلاقة الذي لم يشير إلى أي امتعاض ولعدم تحويل أزمة الحكومة إلى أزمة نظام".

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