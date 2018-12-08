تعيين مارك ميلي رئيسًا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة.
ونشر الرئيس ترامب اليوم تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها إن الجنرال ميلي، الذي يشغل حاليا منصب قائد سلاح البر الأمريكي -رئيس أركان الجيش الأمريكي-، سيتولى هذا المنصب خلفا للجنرال جوزيف دانفورد الذي سيتقاعد.
وأضاف ترامب أنه لم يتم تحديد موعد تسلم الجنرال ميلي مهام منصبه الجديد.
والتحق الجنرال ميلي، 60 عاما، كجندي في صفوف القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق والبوسنة والهرسك. وتتركز مهام رؤوساء هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في توجيه النصح للحكومة الأمريكية في المسائل الدفاعية.
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