حملت سفاحا فخنقها وسافر إلى الأردن.. "الإنتربول" يضبط قاتل شقيقته في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

ألقى جهاز الإنتربول الدولي، القبض على عامل، قتل شقيقته بدس السم لها في الطعام وخنقها، داخل إحدى قرى مركز مطاي شمالي محافظة المنيا، بسبب حملها سفاحًا رغم طلاقها قبل 7 أشهر، ثم غادر البلاد وذهب إلى دولة الأردن.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بتلقيه بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بمقتل ربة منزل داخل منزلها، وعلى الفور انتقل فريق من وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد الصاوي، رئيس مباحث المركز، ومعاونة النقيب حازم الحيني، والنقيب مهند مفتاح، تحت إشراف العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية إلى مكان الواقعة، واتضح مقتل ه. ع. م. 30 سنة، مُطلقة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي.

أوضحت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي، أن ربة المنزل قُتلت على يد شقيقها، بدس السم لها في الأكل وخنقها، بسبب حملها سفاحا رغم طلاقها منذ أكثر من 7 أشهر، ثم غادر البلاد إلى دولة الأدرن، وبالتنسيق مع جهاز الإنتربول، تم إلقاء القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيق.