محافظ القليوبية يصدر قرارًا بتعيين عدد من رؤساء المدن

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم السبت، القرار رقم 809 لسنة 2018 بتعيين عدد من رؤساء المدن بالمحافظة وهم حمدي سلامة محمد سالم، كقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها لحين شغل الوظيفة، ومختار عبدالرحمن أمين شداد، كقائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية لحين شغل الوظيفة.

إضافة إلى تكليف محمد الحسيني عبدالرحمن، بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر لحين شغل الوظيفة، وإلغاء تكليف سامي حسن سلامة صالح، بالعمل رئيسًا لمدينة الخصوص، ويلحق بالعمل بديوان عام المحافظة.