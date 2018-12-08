مصرع مواطن وإصابة 5 في تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان



محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 5 آخرين، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم السبت، إثر تصادم سيارتين بطريق "العاشر من رمضان – الروبيكي" بالقُرب من شركة سيراميكا كليوباترا، مطلع طريق مدينة بدر.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغٍ بتصادم سيارتين ملاكي بطريق "العاشر من رمضان – الروبيكي" بالقُرب من شركة "سيراميكا كليوباترا" بالعاشر من رمضان.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، تحت تصرف النيابة.