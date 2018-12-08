انهيار جزئي لعقارين في الإسكندرية.. و3 قرارات عاجلة لحي غرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقارين قديمين بمنطقتي مينا البصل وكوم الشقافة غربي الإسكندرية، دون حدوث إصابات، فيما قرر حي غرب إخلاء العقارين من السكان لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

ورد بلاغ لغرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 25 بحارة ماضي متفرعة من شارع وادي النطرون، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 3 طوابق، وانهيار أجزاء من سقف الطابق الثاني وظهور حديد التسليح بحالة سيئة مع تلف بالسلم ووسائل الصرف الصحي، دون حدوث إصابات.

وتلقى الحي بلاغا آخر، يفيد انهيار شرفة وأجزاء من العقار رقم 15 شارع يسليوس متفرع من شارع التوفيقية بمنطقة كوم الشقافة.

واتضح من الفحص أن العقار مكون من 4 طوابق، وسقوط شرفة شقة بالطابق الأول علوي وحدوث شروخات وتصدعات بأسقف العقار ووسائل الصرف الصحي.

قرر اللواء هشام لطفي، رئيس حي غرب الإسكندرية، إخلاء العقارين من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، واستدعاء ملاك العقارين لعمل الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الأرواح، وإخطار قسم شرطة مينا البصل.