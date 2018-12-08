كلمة متوقعة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الفرنسيين بعد قليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:

يلقي كل من رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ووزير الداخلية كريستوف كاستنير، كلمة بعد قليل، للشعب الفرنسي، حول الاحتجاجات المندلعة حاليًا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت صباح اليوم، أن عدد المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، وصل إلى حوالي 8 آلاف مُتظاهر.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت أن عدد المحتجين في جميع أنحاء فرنسا وصل إلى 31 ألف شخص.

وبدأت الاحتجاجات منذ صباح اليوم السبت، والتي اتسعت من كونها تنديدًا بسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية إلى مطالب باستقالته وخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

واعتقلت الشرطة 700 شخص من المشاركين في الاحتجاجات حتى الآن.

واستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين، ما تسبب في حدوث حالات اغماء بينهم.