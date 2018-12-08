ميشيل: دعم التعليم بالسودان أولوية في برامج الاتحاد الأوروبي

قال سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان، جان ميشيل ديموند، إن التعليم يتقدم أولويات دعمهم في إطار مشروعات التنمية التي ينفذها بالبلاد، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع ما يقارب 40 مليون يورو لدعم برامج التعليم بسبع ولايات.

وأبان ديموند يوم السبت، في ختام زيارة قصيرة لولاية نهر النيل، تفقد من خلالها البرامج التي مولها الاتحاد الأوروبي بمحلية الدامر عبر منظمة واصلة الخيرية بقيمة تصل لمليوني يورو، أبان أن تجربة شراكتهم مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في مجال دعم التعليم حققت نجاحاً كبيراً.

وأعرب الدبلوماسي الأوروبي بحسب شبكة الشروق – عن رضا وقناعة الاتحاد بالجدوى التنموية لتلك البرامج، وذلك بانعكاسها إيجاباً على استقرار العملية التعليمية. وعبر ديموند عن سعادته بما تلقاه من مؤشرات في تقارير إدارات التعليم بالولاية بانخفاض نسب تسرب التلاميذ والتلميذات عن السابق، مع زيادة نسب الاستيعاب من الجنسين في مدارس الأساس، بما يقرب الفجوة في تعليم النوع بالمناطق الريفية قياساً على المدن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)