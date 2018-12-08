بالفيديو: وزير البيئة بولاية الخرطوم يدعو المواطنين لمواجهة احتيال تجار الأكياس باستخدام (الخرتاية) لحمل الأطعمة

كشف الأستاذ حسن إسماعيل وزير المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم عن اتجاه لتعديل قانون منع تداول الأكياس بولاية الخرطوم موضحاً بأن القانون في شكله الحالي قابل للتحايل عليه من قبل منتجو الأكياس الذين لجأوا للتصنيع في الولايات الأخرى ثم إدخالها لولاية الخرطوم.

وتناول إسماعيل البدائل التي كان من المفترض أن يعوض بها عن استخدام أكياس النايلون وهي الأكياس الورقية والكرتون ، موضحاً بأن المستثمرين في المجال لم يبدأوا في التصنيع نسبة لضعف الجدوى الاقتصادية لمنتج في ظل توفر النوع المسموح به من الأكياس .

وأشار حسن إسماعيل إلى هناك العديد من البدائل للأكياس منها بديل آمن إذا استخدمته الأسر في حمل الأغذية سيسهم في القضاء على الأكياس الضارة حيث قال: (كل أسرة إذا اشترت ربع متر قماش وخيطته في شكل كيس لحمل احتياجاتها من المواد الغذائية من خبز ) ويذكر أن الكيس الذي يصنع من القماش يسمى (بالخرتاية) في العامية السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)