5005 أطباء وطبيبات يجلسون لامتحانات التخصصات الطبية

جلس 5005 أطباء وطبيبات، يوم السبت، لامتحانات الجزء الأول لدورة ديسمبر بالمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، ويخضع الأطباء للامتحان لمدخل 32 من التخصصات الطبية المختلفة في 17 مركزاً داخل وخارج البلاد.

ووقف رئيس الهيئة التشريعية القومية، إبراهيم أحمد عمر، ومساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، ووزيرا الصحة والتعليم العالي على سير الأداء للامتحانات بمراكز الخرطوم.

وأوضح الأمين العام بالمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، الشيخ الصديق بدر، أن الزيادة في عدد الجالسين للامتحانات من الأطباء من داخل وخارج السودان تجيء في إطار المكانة العلمية الرفيعة التي حققها المجلس على المستوى الإقليمي والدولي،واعتمادية شهاداته الصادرة من السودان، معتبراً ذلك قفزة في مجال التخصصات الطبية، ومواصلة لمسيرة التدريب المهني التخصصي وجودته.

وأبان بحسب الشروق – أن المرحلة المقبلة ستشهد إجازة التعديلات على القانون الجديد للمجلس من قبل الهيئة التشريعية، والذي يمكن المجلس من أداء دوره بصورة أكبر وأكثر تأثيراً على المستوى المحلي والإقليمى والدولي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)