الأمم المتحدة: السودان حقق نتائج كبيرة في إزالة الألغام

أكدت الأمم المتحدة أن السودان استطاع تحقيق نتائج كبيرة في برنامج إزالة الألغام، من خلال التنفيذ الجيد للبرنامج، وأعلنت التزامها بمواصلة حث المانحين على تمويل ودعم البرنامج السوداني لمكافحة الألغام خلال الأعوام الخمس المقبلة.

وأكد مدير التخطيط لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الألغام بنيويورك، تاكوتو كوبو، في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع المشترك الذي عقده وفد برنامج الأمم المتحدة للألغام بنيويورك، يوم السبت، مع المركز القومي السوداني لإزالة الألغام، بحضور مندوب السودان الدائم بجنيف، استمرار دعمهم للبرنامج القومي السوداني لإزالة الألغام خلال المرحلة المقبلة عقب التمديد الذي حظي به من قبل المجتمع الدولي خلال الاجتماعات الأخيرة بجنيف.

من جانبه، قال مندوب السودان الدائم بجنيف، مصطفى عثمان إسماعيل، إن الاجتماع المشترك مع الوفد الأممي كان مثمراً جداً، وخرج بالعديد من النقاط الإيجابية لصالح السودان في مجال مكافحة الألغام، ودعم البرنامج الجديد الخاص بإزالة الألغام بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في الفترة من 2018 وحتى 2023.

وقال إسماعيل بحسب ما نقلته الشروق – إن السودان يتطلع لإنشاء مركز إقليمي لبرنامج إزالة الألغام في المنطقة، وصولاً لاستضافة مركز دولي في مجال إزالة الألغام بعد النجاح الذي تحقق خلال الأعوام الماضية، والذي كان محل إشادة المجتمع الدولي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)