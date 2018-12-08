كبر: الفيدرالية المالية لا تمارس بشكل جيد

قال نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، إن الممارسة الحالية للحكم الفيدرالي تنقصها الفيدرالية المالية بين مستويات الحكم، وأنها غير ممارسة بشكل جيد، وأضاف أن نظام الحكم اللامركزي هو الأساس الذي وزعت على ضوئه السلطات.

وأشار خلال مخاطبته يوم السبت، في المجلس الوطني ورشة عمل ممارسة السلطات المشتركة في الدستور بين المركز والولايات، إلى أن الظروف المحيطة بالسودان وواقعه الجغرافي والاجتماعي تؤكد أهمية المضي في اتجاه الحكم اللامركزي.

وشدد على ضرورة استحداث شكل من أشكال الحكم لتوحيد هذا التنوع الثقافي والإثني الذي يتمتع به السودان، موضحاً أهمية وجود مركز فعال وولايات قوية ومحليات قادرة من أجل تقديم عمل جيد، من خلال الجداول الموضوعة في دستور 2005م.

وأوضح كبر بحسب شبكة الشروق – أن مجلس الولايات والهيئة التشريعية القومية مختبر تصاغ فيه الآراء الجادة نتيجة التجارب والممارسات العملية على الأرض، وقال إن التجربة السياسية في الحكم يتم انضاجها للخروج بصورة معتقة لإدارة البلاد.

وأبان أن توصيات الورشة ستقود إلى وضع أفضل مما نحن عليه، وأن التجربة الفيدرالية تجربة ناجحة ونريدها أن تكون أكثر نجاحاً من خلال هذه الورشة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)