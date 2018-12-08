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دي ميستورا: الحرب السورية تقترب من نهايتها

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ميستورا: الحرب السورية تقترب من نهايتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة للنزاع السوري، ستيفان دي ميستورا، أن البلد العربي لا يشهد حالياً مواجهات عسكرية على صعيد واسع على الأرض، ما يدعو إلى التفاؤل، لكن بحذر، وفقاً للمركز الصحفي للأمم المتحدة اليوم السبت.
وقال دي ميستورا لدى ختام اجتماع مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية لسوريا شي شياويان الجمعة: "نتوجه نحو نهاية نزاع عسكري واسع، لكن لا تزال توجد مخاطر حالياً".

وطالب دي ميستورا، الذي سيستعرض الوضع في سوريا امام مجلس الأمن الدولي في اخر مداخلة قبل ترك منصبه، في 20 من أكتوبر المقبل، المبعوث الصيني بأن تساعد بكين الحكومة السورية في تشكيل لجنة دستورية يشارك فيها جميع اطراف النزاع.

وذكر دي ميستورا "الأمم المتحدة ستقبل فقط لجنة موثوقة وشاملة".

وسيخلف دي ميستورا في المنصب في مطلع يناير المقبل كمبعوث للأمم المتحدة لسوريا الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسون السفير الحالي لبلاده في الصين.

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