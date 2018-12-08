كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ميستورا: الحرب السورية تقترب من نهايتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطالب دي ميستورا، الذي سيستعرض الوضع في سوريا امام مجلس الأمن الدولي في اخر مداخلة قبل ترك منصبه، في 20 من أكتوبر المقبل، المبعوث الصيني بأن تساعد بكين الحكومة السورية في تشكيل لجنة دستورية يشارك فيها جميع اطراف النزاع.
وذكر دي ميستورا "الأمم المتحدة ستقبل فقط لجنة موثوقة وشاملة".
وسيخلف دي ميستورا في المنصب في مطلع يناير المقبل كمبعوث للأمم المتحدة لسوريا الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسون السفير الحالي لبلاده في الصين.
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