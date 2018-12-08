كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يدعو حزبه للتقرب من المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، حزبه الحاكم (روسيا الموحدة)، إلى أن يصبح أكثر التصاقاً بالمواطنين، وذلك في ظل تراجع شعبية الحزب في استطلاعات الرأي العام، وكذلك النتائج المتواضعة التي أسفرت عنها الانتخابات الإقليمية الأخيرة.

وقال بوتين أمام مؤتمر حزب "روسيا الموحدة"، الذي عقد في موسكو اليوم، إن "القيادة لا تعني تقديم وعود تتسم بالمبالغة، لا يمكن تحقيقها".

وأضاف الرئيس الروسي "عليكم باتخاذ قرارات مسؤولة، وفي نفس الوقت أن تشرحوا للمواطنين كيف أن هذه القرارات هي الأفضل لبلادنا ولزماننا".

يذكر أن إجراء إصلاح مزمع في نظام التقاعد تسبب في حدوث استياء واسع النطاق بين السكان.

واعتباراً من 2019، من المقرر أن يتم زيادة سن التقاعد بالتدريج 5 أعوام، ليصبح سن التقاعد 60 عاماً للنساء و65 عاماً للرجال.

وتراجعت مؤشرات استطلاعات الرأي العام بالنسبة لشعبية الرئيس الروسي منذ الإعلان عن خطة نظام التقاعد الجديد، كما فقد حزب "روسيا الموحدة" تأييداً مهماً في الانتخابات الإقليمية، التي أجريت في سبتمبر الماضي.