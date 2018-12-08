كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يدعو حزبه للتقرب من المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الرئيس الروسي "عليكم باتخاذ قرارات مسؤولة، وفي نفس الوقت أن تشرحوا للمواطنين كيف أن هذه القرارات هي الأفضل لبلادنا ولزماننا".
يذكر أن إجراء إصلاح مزمع في نظام التقاعد تسبب في حدوث استياء واسع النطاق بين السكان.
واعتباراً من 2019، من المقرر أن يتم زيادة سن التقاعد بالتدريج 5 أعوام، ليصبح سن التقاعد 60 عاماً للنساء و65 عاماً للرجال.
وتراجعت مؤشرات استطلاعات الرأي العام بالنسبة لشعبية الرئيس الروسي منذ الإعلان عن خطة نظام التقاعد الجديد، كما فقد حزب "روسيا الموحدة" تأييداً مهماً في الانتخابات الإقليمية، التي أجريت في سبتمبر الماضي.
ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء الروسي وزعيم الحزب الحاكم ديمتري ميدفيديف، إلى منح المزيد من الاهتمام للأقاليم التي خسر فيها الحزب معظم الأصوات.
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