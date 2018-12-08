شبيبة القبائل..فريق جزائري برمج تجمعه الإعدادي بالمغرب وتابع لاعبوه مباراة الرجاء أمام الفتح

استقر فريق شبيبة القبائل الجزائري، على المغرب لبرمجة تجمعه الإعدادي الخاص بمرحلة إياب منافسات الدوري المحلي الممتاز، وتحديداً بأكاديمية فريق الفتح الرباطي، حيث يقيم منذ حوالي الأسبوع تقريبا.

شبيبة القبائل وغرار مجموعة من الأندية الجزائرية، اختارت المغرب للتركيز على المرحلة الثانية بمنافسات الدوري الممتاز، حيث تقرر رسمياً برمجة لقاء ودي بين الزوار وفريق الفتح الرياضي، الثلاثاء المقبل، بإحدى ملاعب الأكاديمية.

في المقابل حرص، مسؤولو الفريق الرباطي، على توجيه دعوة للفريق لمتابعة المباراة القوية التي جمعت رفاق كريم بنعريف بالرجاء الرياضي، مساء أمس الجمعة، بمركب الأمير مولاي عبد الله، وهي المواجهة الأولى التي خاضها النسور الخضر بعد تتويجهم بلقب كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ومني فريق الرجاء البيضاوي بأول هزيمة له هذا الموسم، وذلك بعد أن خسر بهدف دون رد على يد الفتح، في إطار الجولة 11 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.