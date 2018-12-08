Aأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فتاة فرنسية تبكي بحرقة وتخاطب الشرطة في العاصمة باريس اليوم السبت، “انظروا ماذا تفعلون بنا اخجلوا من أنفسكم، لقد تعبنا من العولمة”.
وصرخت الفتاة وهي ترتدي سترة صفراء على بزة عسكرية مموهة: “لا تخربوا باريس”.
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو – !شرطية فرنسية تبكي بحرقة: اقتلوني لكن لا تخربوا باريس مثلما خرب العرب أوطانهم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .