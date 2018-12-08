فيديو – !شرطية فرنسية تبكي بحرقة: اقتلوني لكن لا تخربوا باريس مثلما خرب العرب أوطانهم

Aأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فتاة فرنسية تبكي بحرقة وتخاطب الشرطة في العاصمة باريس اليوم السبت، “انظروا ماذا تفعلون بنا اخجلوا من أنفسكم، لقد تعبنا من العولمة”.

وصرخت الفتاة وهي ترتدي سترة صفراء على بزة عسكرية مموهة: “لا تخربوا باريس”.