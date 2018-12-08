في بادرة مميزة..صلاح يتنازل عن جائزة أفضل لاعب

في خطوة لاقت إعجاب جماهير ليفربول، تنازل الدولي المصري محمد صلاح، اليوم السبت، عن جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه أنان بورنموث، لصالح زميله جيمس ميلنر، الذي أكمل عقد 500 مباراة بـ “البريمر ليغ”.
وتمكن محمد صلاح من تسجيل هاتريك في مباراة الأسبوع 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث ليتوج أفضل لاعب، لكنه اختار التنازل عنها والاحتفاظ فقط بكرة المباراة، وهو التقليد المتعارف عليه لكل لاعب سجل هاتريك.
ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 10، متساويا في صدارة ترتيب الهدافين مع بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم فريق الأرسنال.
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