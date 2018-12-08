الرملة: آمال ورضيعتها فاطمة ضحيتا الحادث على شارع 6

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعيش عائلة أبو رقيق من الرملة حالة من الحزن والأسى جراء مصرع الأم آمال أبو رقيق البالغة من العمر 19 عاما، وطفلتها الرضيعة فاطمة البالغة من العمر 5 أشهر، في حادث طرق مروع وقع، مساء السبت، على شارع 6 بمساره قرب "كريات جات" في جنوب البلاد.

وفيما تعيش العائلة هول الصاعقة ما زال رب الأسرة الذي أصيب هو الأخر بالحادث، يرقد في حالة خطيرة جدا في قسم الرعاية المكثفة في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، حيث فقد زوجته الحامل بشهرها الثالثة وطفلته الرضيعة.

يشار إلى أن عائلة أبو رقيق كانت تسافر بمركبتها متوجهة إلى منزلها في مدينة الرملة بعد زيارة لدى أقربائهم في قرية تل السبع في النقب، وعندما كانت العائلة تسافر بمركبتها على شارع 6 بالقرب من "كريات جات"، وقع حادث طرق أدى لانقلاب المركبة التي استقلتها العائلة.

ووفقا لرواية الشرطة، بحسب ما أوردته في بيانها لوسائل الإعلام، فإن مركبة خاصة تقل 5 أشخاص بضمنهم السائق، كانت تسافر من جنوبي البلاد إلى الشمال، ولأسباب لم تتضح بعد، انحرفت المركبة عن مسارها وانقلبت حتى وصلت إلى المسار الآخر المؤدي من الشمال إلى الجنوب.