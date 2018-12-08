شكرا لقرائتكم خبر عن قائد بالجيش اليمني يوجه «رسالة مخيفة» إلى «الحوثيين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد قائد ألوية العروبة بالجيش اليمني، العميد عبدالكريم السدعي، في بيان بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أنه “إذا لم تخرج محادثات السويد، بتسليم ممتلكات الدولة، والانسحاب من جميع المحافظات التي تسيطر عليها تلك المليشيا الانقلابية، فانه سيكون لا خيار لنا سوى الحسم العسكري”.

وأضاف العميد السدعي أن قوات لواء العروبة على أُهبة الاستعداد للدخول في عمق صعدة وتحريرها وتطهيرها من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن مليشيا الحوثي، استغلت التهدئة، في إعادة التموضع والتصعيد، وحاولت شن هجمات في عدة جبهات خصوصا في مران، تمكن الجيش الوطني من التصدي لها وإفشالها.

وذكر الموقع الرسمي، لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش سيطرت خلال مواجهات مع المتمردين الحوثيين، في جبهة مران، على مواقع جديدة في محيط عقبة مران، بالإضافة إلى استعادتها لكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وعدد من الأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصال الخاصة بالمليشيا الانقلابية.