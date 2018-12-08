جحيم في باريس .. مظاهرات السترات الصفراء تشتعل مجددا في أنحاء فرنسا وعاصمتها

نشر قبل 1 ساعة - 7:53 مساءً, 8 ديسمبر 2018 م

المناطق.. إسلام داوود

يوم عصيب آخر تعيشه العاصمة الفرنسية باريس، وباقي المدن الفرنسية، على وقع التظاهرات الواسعة لحركة السترات الصفراء، التي احتشد أنصارها في الشوارع، احتجاجا على تراجع الأوضاع المعيشية، وقلة قدرتهم الشرائية.

وعلى الرغم من نزول حكومة الفرنسية عن قرارها بزيادة أسعار المحروقات الأسبوع الماضي بعد تظاهرات السبت الفائت، وما لحقها من أعمال عنف وشغب، إلا أن أنصار السترات الصفراء واصلوا تظاهراتهم وبكثافة في شوارع فرنسا.

الشرطة الفرنسية وبرغم نشرها أكثر من 80 ألف رجل شرطة في شوارع البلاد، بالإضافة للتدابير الاحترازية الأخرى التي استخدمتها، وعلى رأسها، اعتقال المئات من المتظاهرين، إلا أن تلك الإجراءات لم تمنع آلاف الفرنسيين، من المشاركة في التظاهرات، فيما قدرت الداخلية أعداد المتظاهرين بنحو 31 ألف متظاهر، في العاصمة باريس، وحدها.

وعلى خلاف ماجرى في الأسابيع الماضية، فقد ارتفع سقف مطالب المتظاهرين، الذي رددوا هتافات ورفعوا شعارات تطالب برحيل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وإسقاط الجمهورية الخامسة، في تحد واضح للسلطات التي أكدت أنها تسعى لاحتواء التظاهرات، باستخدام أساليب مختلفة.

هذا وأشارت مصادر داخل الإليزيه، إلى أن اجتماعات مغلقة تجري داخل أروقة الحكومة والرئاسة الفرنسية، ومن المتوقع، أن تخرج بنتائج فورية تشمل إقالة مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة، فيما ينتظر المراقبون الساعات القادمة لمعرفة مصير الاحتجاجات التي تشهدها عموم فرنسا وكيف ستتعامل معها الحكومة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في تصريح للتلفزيون “سنبذل قصارى جهدنا ليمر اليوم دون عنف كي نستطيع مواصلة الحوار الذي بدأناه… في ظل أفضل ظروف ممكنة”.

وجدير بالذكر أن حراك السترات الصفراء بدأ في 17 نوفمبر بإغلاق الشوارع للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود قبل أن يتفاقم ليتحول إلى حراك واسع ضد سياسات ماكرون. ، وخرجت تظاهرات منسقة نظمتها حركة “السترات الصفراء” في أنحاء البلاد في أيام السبت بما في ذلك في عدة طرقات سريعة حيث تسببت بتعطيل حركة السير.